Musées de Lausanne – Ils sont dix au conseil de fondation de Plateforme 10 Olivier Audemars présidera l’organe stratégique du nouveau quartier des musées. L’urbaniste Ariane Widmer en sera la numéro deux. Jérôme Cachin

Le nouveau pôle muséal qui réunira bientôt le Musée des Beaux-Arts, le Musée de la photographie de l'Elysée et le Mudac dans la Plateforme 10. Yvain Genevay

Le conseil de fondation de Plateforme 10 a été nommé par le Conseil d’État. Ce nouvel organe, en fonction dès janvier 2021, sera présidé par Olivier Audemars, dirigeant de la maison horlogère Audemars Piguet. «Au stade actuel, il est important de compter sur quelqu’un qui allie le management à une sensibilité culturelle», explique la ministre de la culture, Cesla Amarelle. L’urbaniste Ariane Widmer, vice-présidente, «mènera une réflexion territoriale». La question du poste directeur des CFF, en bordure de Plateforme 10, l’attend: «Nous allons probablement raser ce bâtiment pour faire autre chose.» Le nouveau Musée des beaux-arts (MCBA) a déjà ouvert ses portes, alors que le bâtiment des Musées de la photo (Élysée) et du design (Mudac) le fera dans deux ans.

Les domaines des musées doivent être représentés. Pour les beaux-arts, c’est Marco Franciolli, ex-directeur du Museo d’Arte de Lugano. Pour le design, la Belge Marie Pok, directrice du Centre d’innovation et de design, dans la province de Hainaut. Enfin, la photo est représentée par Agnès Sire, directrice artistique de la Fondation Cartier-Bresson, à Paris, liée au le Musée de l’Élysée.

Plateforme 10, «un enjeu fort pour l’Etat»

L’État délègue sa cheffe du Service des affaires culturelles, Nicole Minder. Vincent Grandjean, chancelier, y siège aussi, «parce que Plateforme 10 est un enjeu fort pour l’État et qu’il s’est impliqué dans de grands dossiers patrimoniaux comme le chantier du château cantonal», dit Cesla Amarelle. Le conseil comptera aussi la Zurichoise Hedy Graber, codirectrice des affaires culturelles et sociales de Migros, et une administratrice des CFF, Alexandra Post Quillet. Un lien utile, tant le retard du chantier de la gare de Lausanne pèsera sur Plateforme 10. Enfin, Patrick Mangold, ex-président des Juristes progressistes vaudois, spécialisé dans le droit du travail, ne sera pas de trop pour gérer la transition.

Audemars Piguet et Migros font partie des mécènes, mais cela ne leur donne pas le droit d’être représentés, assure la conseillère d’État. «Nous choisissons les personnes pour leurs qualités et leurs compétences», souligne-t-elle. Olivier Audemars (tout comme Marco Franciolli) est membre du conseil de fondation du MCBA, qui disparaîtra à la fin de l’année.

Le prochain défi du gouvernement sera de nommer le directeur général de Plateforme 10. La mise au concours débute mardi. Il ou elle devra «fédérer les trois musées, s’assurer que leurs programmes sont cohérents entre eux, mutualiser les ressources humaines et les infrastructures», dit la ministre. Deux des trois directeurs vont changer après les prochains départs à la retraite de Bernard Fibicher (MCBA) et Chantal Prod’Hom (Mudac), tandis que Tatyana Franck (Élysée) reste en place.