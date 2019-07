Ils témoignent pour ne plus se faire écraser sur la route

«Je me suis demandé si ce n’était pas criminel, de ma part, d’envoyer ces hommes et ces femmes travailler sur l’autoroute dans de telles conditions. C’est d’ailleurs quelque chose qui reste. Comme un sentiment de gâchis.» Laurent Tribolet est le chef de la division entretien à la Direction générale de la mobilité et des routes (DGMR). Cette réflexion, il la poursuit depuis une nuit de juin 2014. Un jeune agent chargé de la sécurité d’un chantier autoroutier venait d’être percuté par une voiture à la hauteur de Bavois. Il est mort sur le coup. Il avait 25 ans. Son témoignage (voir la vidéo ci-dessous) illustre la nouvelle campagne de prévention, plus émotionnelle que les précédentes, intitulée «Respectez notre vie, nous protégeons la vôtre».

Ils sont 311 employés d’entretien à la DGMR. Quand les beaux jours reviennent, ils endossent leur combinaison orange et s’en vont travailler aux abords de routes cantonales et nationales. La période de l’année la plus dangereuse pour eux. «C’est le moment où les gens prennent leur voiture pour les vacances ou pour les loisirs, mais ce moment ne rime pas toujours avec prudence et cool attitude. Ils se mettent en danger et ils mettent en danger nos employés», dénonce Nuria Gorrite, conseillère d’État en charge des Infrastructures et des ressources humaines.

En moyenne, deux accidents professionnels dus au trafic sont à déplorer chaque année. Le dernier en date remonte au mois dernier seulement. Il s’est déroulé sur la route entre Épesses et Chexbres. Une camionnette a heurté un employé d’entretien avec son rétroviseur. Le conducteur s’est arrêté pour copieusement insulter sa victime, qui ne souffre que de blessures légères, puis il est reparti. Autre chiffre qui montre l’ampleur du danger encouru: sur les 32 camions-tampon qui protègent les chantiers en amont, 12 sont percutés par des véhicules, là encore chaque année.

Quatre clips de deux minutes ont été enregistrés pour cette nouvelle campagne de prévention. Ils regroupent des témoignages d’employés accidentés ou témoins d’accidents. Ils seront diffusés sur les réseaux sociaux du canton. «Ils valent bien mieux qu’un long discours ennuyeux», estime Nuria Gorrite. Cette dernière en a d’ailleurs dévoilé un en primeur mardi matin au Grand Conseil. Elle assure n’avoir jamais vu les députés aussi émus. «Ces employés d’entretien sont aussi des pères, des mères, des frères ou des sœurs. Ils méritent de rentrer chez eux chaque soir», martèle Laurent Tribolet. (24 heures)