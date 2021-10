Rassemblés autour d’un prénom – Ils vendangent entre Paul au cœur de Lavaux Ce vendredi, des membres du groupe InterPaul récoltaient le raisin sur une parcelle dédiée à Paul Chaudet, vigneron et ancien conseiller fédéral vaudois. Romain Michaud

Pour la majorité des Paul, cette journée de vendange est une première. Romain Michaud Paul Féval en pleine cueillette. Romain Michaud Paul Reymond explique les bases pour cueillir le raisin à ses homonymes. Romain Michaud 1 / 3

Sécateur à la main et caisse de récolte au pied, sept jeunes hommes s’affairent à vendanger les 1000 m2 de pinot noir de la parcelle «La vigne à Paul» du Domaine Chaudet à Rivaz. Une cuvée Grand Cru d’environ 600 bouteilles en l’honneur de Paul Chaudet, ancien propriétaire du domaine et conseiller fédéral vaudois dans les années 60. Un homme qui a beaucoup défendu et valorisé les vignerons pendant sa carrière politique.

En plus du soleil et de la vue sur le Léman, ces vendangeurs d’un jour partagent tous le même prénom: Paul. «J’ai trouvé que cela serait amusant que cette parcelle de vigne ne soit vendangée que par des Paul, rigole Paul Reymond, vigneron au Domaine Chaudet. Une initiative un brin loufoque qui fait sourire Véronique Chaudet, la petite fille de Paul Chaudet. «Je trouve cette idée très sympathique, mon grand-père aurait été très fier.»

«Au départ, nous étions trois et cette idée n’était qu’un prétexte pour rencontrer de nouvelles personnes que nous ne connaissions pas.» Paul Féval, membre fondateur d’InterPaul

Tous ces Paul sont membre du groupe WhatsApp et de la page Instagram InterPaul, une communauté qui rassemble un peu moins de 90 personnes de Suisse et d’ailleurs. «Au départ, nous étions trois et cette idée n’était qu’un prétexte pour rencontrer de nouvelles personnes que nous ne connaissions pas, mais avec qui nous partageons une chose complètement bête et qu’en plus nous n’avons pas choisi: notre prénom», raconte Paul Féval, membre fondateur d’InterPaul.

Sortir à la Saint-Paul

Beaucoup sont devenus amis et la petite communauté organise même des sorties. Leur première soirée a eu lieu le 29 juin 2020, jour de la Saint-Paul. «Nous avions rendez-vous à l’arrêt de bus St-Paul à Lausanne et ensuite nous sommes allés manger au bar restaurant Le Gram à Renens, car il est tenu par Paul Marsden, qui vendange aujourd’hui avec nous», souligne Paul Habert, membre d’InterPaul.

Aiment-ils tous leur prénom? Oui, répondent-ils en chœur. «Encore plus depuis qu’il y a ce groupe», s’amuse Paul Reymond. Tous les Paul et Paule – il n’y a qu’une femme pour le moment – sont les bienvenues. Par contre, il faudra montrer patte blanche. «Pas question qu’un Paul-Émile se cache parmi nous», plaisante l’un des Paul de l’équipe.

Madeleine et Paul Chaudet en discussion avec deux vendangeurs dans leurs vignes de Lavaux dans les années 60. DR

