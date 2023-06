Cinéma, télévision, plateformes – Ils veulent tous remettre Zorro en selle Le justicier masqué prépare son retour en force. Le héros imaginé par l’écrivain Johnston McCulley en 1919 a pourtant connu des hauts et des bas. Olivier Delcroix - «Le Figaro»

Zorro, ou Don Diego de la Vega, le célèbre justicier masqué. DR

Qui n’a pas en tête les paroles du générique de Zorro, célèbre série Disney? «Un cavalier, qui surgit hors de la nuit, court vers l’aventure au galop. Son nom, il le signe à la pointe de l’épée, d’un Z qui veut dire Zorro…» Une promesse d’aventures, un parfum de danger, le frisson de l’inconnu et l’envie de redresser les torts infligés aux plus démunis. À peine le soir tombé, le ciel se zébrait d’éclairs. Le tonnerre grondait et un cheval noir cabré apparaissait dans la nuit de la Californie. Au total, 78 épisodes tournés entre 1957 et 1959, avec Guy Williams dans le rôle de Don Diego de la Vega – Zorro («renard» en espagnol). Ce qui n’a pas empêché le personnage du «Renard rusé qui fait sa loi» de vivre des hauts et des bas.