Restes d’explosifs militaires – Ils vont devoir quitter leur maison pour dix ans, un moment déchirant À Mitholz, dans l’Oberland bernois, l’armée doit évacuer l’ancien dépôt de munitions, obligeant des habitants à partir. Certains ne s’y résolvent pas. Reportage. Gabriel Sassoon - Mitholz

C’est sous cette falaise surplombant les maisons de Mitholz que menacent 3500 tonnes de substances explosives. YVAIN GENEVAY/TAMEDIA

Cosette Künzi a le regard vif et le sourire communicatif. Mais elle a l’impression d’avoir vieilli de dix ans et ne dort plus si bien la nuit, comme nombre d’autres habitants de Mitholz.