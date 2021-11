Beauté – Ils vont se faire opérer en Turquie et déchantent Le marché de la chirurgie esthétique explose en Turquie. Presque 7000 Suisses s’y rendent chaque année. Pourtant, derrière les prix cassés se cachent magouilles et complications parfois mortelles. Killian Cogan

D epuis une dizaine d’années, la Turquie s’est muée en une vaste usine de beauté : r hinoplasties, liposuccions, lipofillings ou abdominoplasties . Getty Images



Au printemps dernier, Judith* et Luna* sont parties à Istanbul avec la promesse d’une taille plus fine: l’une y a laissé sa vie; l’autre a frôlé la mort. Complexée par son poids, cela faisait plusieurs années que Judith, Guadeloupéenne de 41 ans, souhaitait effectuer une opération de liposuccion. Elle a opté pour une clinique stambouliote tant les tarifs proposés y étaient moins élevés qu’en Tunisie, destination traditionnelle des ressortissants helvétiques et français pour le tourisme médical. Ce qui l’a persuadée, ce sont aussi les publications Instagram d’influenceuses et de stars afros mettant en scène leurs séjours médicaux en Turquie. Luna, sa sœur de 30 ans, l’a suivie.