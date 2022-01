Pépite musicale – Imelda Gabs, une voix d’ange qui ensorcelle la scène romande La chanteuse et musicienne lausannoise de 23 ans, révélée en 2017 au Montreux Jazz Festival, a produit un deuxième single, «Alter Ego», sorti le 10 décembre 2021. L’occasion de plonger dans l’univers dark pop de cette artiste indépendante et virtuose du piano. Laurène Ischi

«Quand mon père nous a quittées, j’avais le choix entre tout arrêter ou continuer la musique à fond, raconte la jeune femme. J’ai continué. Sa perte m’a boostée pour la suite de ma carrière et je sens qu’il m’a accompagnée un moment.» M. Nyembo

Imelda Gabs est tombée dans la musique quand elle était toute petite. Chez elle, en Belgique, vinyles et CD entonnaient leurs sons du matin jusqu’au soir, et la fillette assistait à de nombreux concerts, un peu spéciaux, car c’est son père qu’elle allait admirer sur scène. Doctor Gabs était en effet un pianiste de jazz bien connu, et il a transmis à Imelda son amour pour la musique.

«Je me souviens qu’à l’âge de trois ans déjà, je m’intéressais au piano, ce géant mystérieux qui trônait dans ma maison», raconte Imelda Gabs avec un sourire. Lorsqu’elle emménage à Lausanne avec sa famille, elle commence par étudier le violon. «Le Conservatoire ouvrait ses portes au public. Mes parents m’y ont emmenée et j’ai réalisé, très jeune, que c’est ce que je voulais faire, se remémore-t-elle. J’ai dû attendre d’avoir 4 ans pour commencer le violon, puis à 8 ans, je suis revenue au piano.» Imelda étudie alors la musique classique au Conservatoire, en alternance avec les compositions de jazz et la musique actuelle en autodidacte.