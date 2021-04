Transport

Une valeur brute par tonne serait parlante

À propos de l’article intitulé «Le transport maritime reste peu énergivore» («24 heures» du 31 mars 2021).

Pour la majorité des lecteurs, il me paraît nécessaire de montrer l’énergie requise pour transporter – à plat – une tonne de marchandises (des voitures, des bananes ou du pétrole, par exemple) sur 1000 km. Je crois me souvenir que le bateau est des dizaines de fois plus économique que le train, le camion ou l’avion, dans l’ordre croissant de l’énergie requise, «tép» ou «kWh». Une valeur brute par tonne, en litres de diesel ou d’essence serait parlante. Ensuite, on pourra parler des sources d’énergie et de la pollution consécutive et d’énergie grise…