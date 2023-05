Roland-Garros 2023 – Immense de courage, Wawrinka s’offre un grand bonheur Le Vaudois a remporté lundi, à Paris, sa première rencontre en Grand Chelem depuis janvier 2021 au terme d’un marathon contre Albert Ramos-Vinolas (7-6 6-4 6-7 1-6 6-4). Jérémy Santallo Paris

Stan Wawrinka a pris la mesure d’Albert Ramos-Vinolas au 1er tour du tournoi de Roland-Garros. AFP

Il a accompagné le dernier revers d’Albert Ramos-Vinolas des yeux avant de les fermer de bonheur. Deux années et demie après sa dernière victoire en Grand Chelem (Open d’Australie 2021), Stan Wawrinka a enfin hurlé de joie après une rencontre Majeur. Lundi après-midi, dans la fournaise d’un court 14 transformé en un chaudron tout acquis à sa cause, le Vaudois de 38 ans a fini par avoir à l’usure, et au courage, le spécialiste de terre battue qu’est Albert Ramos-Vinolas (7-6 6-4 6-7 1-6 6-4) après un combat de 4h35'.

Fort de ses vingt ans de carrière, le lauréat de Roland-Garros 2015 connaissait la recette contre son adversaire du jour (7 victoires en autant de duels avant celui-ci): il faut accepter les rallyes, faire preuve de patience, tisser une toile d’un côté pour mieux attaquer de l’autre. «Parce qu’Albert fait très peu de fautes», nous disait Wawrinka avant le week-end. Après sept jeux lundi, «Stan The Man» avait frappé 13 coups gagnants pour 12 fautes directes. L’Espagnol? 2 pour 4. Une machine à vous renvoyer la balle avec une propreté rare.

Patient, le triple vainqueur en Grand Chelem a eu la bonne idée de faire le mini-break au tout début d’un tie-break dans lequel il n’a jamais tremblé. Malgré un pourcentage de premières balles de service passées plus que moyen – autour des 50% –, il a empoché un premier set capital pour sa tête puis la deuxième manche, toujours sur le fil du rasoir. Wawrinka a ensuite eu la chance de plier la rencontre, d’assommer Ramos-Vinolas pour de bon, avec trois balles de break à 3-1, puis une autre à 4-2 dans le 3e set. Mais il n’a jamais su trouver ce supplément d’inspiration à la relance. Et dans la foulée…

Il a touché le filet à 30A et l’Espagnol l’a foudroyé d’un revers au filet. Sur le point suivant, Wawrinka a explosé côté revers avant de mettre les mains sur ses hanches de dépit (4-4). Le débreak, le tie-break puis le 4e set: tout a ensuite été de travers pour le Lausannois, tout à coup pétrifié au niveau des jambes, fébrile dans ses intentions. Le doigt sur la tempe, comme à sa grande époque, il s’est remis la tête à l’endroit à l’entrée d’un 5e set décisif. Il a pris les commandes, sauvé plusieurs balles de break, mené 5-2, eu une première balle de match (coup droit trop long). Avant de chavirer de bonheur sur la troisième, à 17h50. Immense.

Jérémy Santallo est journaliste au Sport-Center depuis 2018. Spécialiste de basket et de tennis, il s'est rendu trois fois à Roland-Garros et à deux reprises à Wimbledon. Plus d'infos @jeremy_santallo

