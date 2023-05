Basketball – Immense jusqu’au bout, Union élimine Vevey et Sefolosha! Dans un match 5 décisif et irrespirable, les Neuchâtelois ont envoyé Vevey et son ancien joueur NBA en vacances à la dernière seconde (68-70). Jérémy Santallo Vevey

Thabo Sefolosha et les Vaudois ont perdu à la dernière seconde. keystone-sda.ch

Pauline a été prévoyante. La mère de l’arrière veveysan Mateus Rodrigues Rocha est arrivée à 18 h 30 à la salle des Galeries du Rivage, jeudi soir. C’était jour de match 5 décisif en quart de finale des play-off, alors il valait mieux arriver tôt parce que cinquante minutes plus tard le speaker de l’ex-marché couvert des années 1930 a empoigné son micro et lancé: "Mesdames, Messieurs, tout le monde debout. Il y a des centaines de personnes qui attendent à l’extérieur." Folie sur la Riviera vaudoise, avec 1950 spectateurs annoncés.

Ancrum en feu

C’est dans une ambiance de corrida que le VRB a lancé sa soirée décisive face à Union, qui avait gagné le match 4 mardi à la Riveraine. Killian Martin (2) mais surtout Juan Estaban de la Fuente (3) ont vite pris des fautes et Dalan Ancrum a tout de suite été bien contesté sur ces tentatives de tirs. Mais l’ailier américain a ensuite été touché par la grâce lors d’une première mi-temps qu’il a survolée (20 points sur 36). Grâce à leur top scorer, deux shoots primés chanceux de Nate West, et une défense de zone 1-3-1 efficace, les Neuchâtelois étaient là (39-36).

Dubas en forme

Abandonné par son adresse pendant vingt minutes, le Vevey Riviera Basket a tout de même fait la course en tête, dans le sillage du virevoltant Malik Johnson (16 points) – qui a toujours cette fâcheuse tendance à trop parler avec les arbitres –, mais surtout du retour en très grande forme de son capitaine, Jonathan Dubas (22), l’homme qu’il vaut mieux avoir avec soi que l’inverse. Union a toutefois pris les commandes au tableau d’affichage à la fin du troisième quart-temps, mais Axel Louissaint a surgi avec deux gros tirs derrière l’arc pour vite ramener Vevey.

Ancrum décisif

Dans ce match 5 brûlant, la fin de rencontre promettait d’être irrespirable, et elle l’a été. Lorsque Juan Esteban de la Fuente a planté une première banderille, des visages veveysans se sont fermés sur les balcons des Galeries. Alors au moment où l’arrière neuchâtelois au sang glacial en a converti une deuxième avec trente secondes encore à jouer au compteur, ça sentait fort la fin de l’aventure pour le VRB et les demi-finales pour Union (68-63).

Mais Jonathan Dubas, en sortie de temps mort, puis Jalen Henry à longue distance – et après avoir manqué deux lancers francs! –, ont égalisé dans les derniers instants. Le dernier ballon est revenu au top scorer neuchâtelois Dalan Ancrum et l’artiste a marqué au nez et à la barbe de Thabo Sefolosha. À la surprise générale, Vevey est déjà sorti des play-off et c’est Union qui défiera Massagno, comme l’année dernière. Dingue.

