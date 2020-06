L’invité – Immigration: limitation ne veut pas dire interdiction Kevin Grangier défend l’initiative populaire «Pour une immigration modérée (initiative de limitation)». Opinion Kevin Grangier

Le 27 septembre prochain, les Suissesses et les Suisses seront appelés aux urnes pour confirmer leur choix démocratique exprimé le 9 février 2014 en exigeant de retrouver le contrôle de notre politique migratoire. Le temps de mettre un terme à une expérimentation de tous les excès et de toutes les démesures est enfin venu.

En treize ans, de 2007 à maintenant, 1 million d’immigrés se sont installés en Suisse, dont une écrasante majorité en raison de la circulation incontrôlée des personnes. Il s’agit de la plus grande explosion démographique de l’histoire de la Suisse, ni plus ni moins. Nous ne sommes donc pas face à une situation qui peut se réguler par elle-même, comme semblent le prétendre les opposants d’une modération de l’immigration.

«La Suisse doit gérer son immigration de manière autonome et, pour ce faire, elle doit renégocier et, au besoin, dénoncer l’Accord sur la libre circulation des personnes»

Cette démesure incontrôlée a gravement péjoré notre qualité de vie et notre mode de vie ainsi que notre environnement. C’est pourquoi, en 2014 déjà, les Suissesses et les Suisses ont demandé à cesser cette démesure, mais la volonté populaire n’a pas été appliquée par la classe politique. C’est pourquoi nous revotons le 27 septembre prochain sur une initiative qui écrit noir sur blanc que la Suisse doit gérer son immigration de manière autonome et que, pour ce faire, elle doit renégocier et, au besoin, dénoncer l’Accord sur la libre circulation des personnes.

Six ans plus tard, le monde a bien changé! Le Brexit a eu lieu et le Royaume-Uni semble mieux armé que l’UE pour faire face aux défis à venir et Trump a prouvé que sa politique «America First» était efficace pour renforcer le pouvoir d’achat de toutes les classes sociales américaines. Quant à l’UE, elle a récemment démontré son inefficacité, et c’est pourquoi les partisans acharnés de notre arrimage à l’UE – donc ceux qui s’accrochent à la circulation incontrôlée des personnes – sont aux abois et doivent affirmer qu’un oui à l’initiative «Pour une immigration modérée (initiative de limitation)» interdira aux frontaliers et aux étrangers de venir travailler en Suisse, dans le domaine des soins, par exemple, alors que nous sommes en cruel manque de main-d’œuvre. Il est surprenant qu’une telle fake news soit prise au sérieux: limitation ne veut pas dire interdiction, c’est une différence fondamentale!

Pas de mur

Il n’a jamais été question de construire un mur le long de la frontière et d’interdire à quiconque de le franchir, mais il est question de pouvoir contrôler – donc limiter et contingenter – l’immigration selon les besoins des branches professionnelles. Cette modération de l’immigration profitera à l’avènement d’une économie plus durable et plus locale, elle profitera à la sauvegarde des emplois indigènes et du pouvoir d’achat des ménages suisses, elle profitera à la sauvegarde de notre environnement et de notre mode de vie et elle profitera aussi à la bonne et saine intégration des étrangers ayant choisi de faire de la Suisse leur pays.