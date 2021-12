Le combat d’un handicapé de Paudex – Immobile et privé de parole, il lance un cri à l’État David Légeret, mutique et spastique, peut sortir de son silence en écrivant et en peignant par le biais de la communication facilitée, une méthode non reconnue par le Canton, pour laquelle il milite. Claude Beda

David Légeret, sa mère Catherine (à dr.) et son art-thérapeute Catherine Donnet. Il lui faut entre deux et quatre séances d’une heure pour réaliser un tableau. DR

Les yeux rivés vers le ciel ou l’horizon, David Légeret (40 ans/Paudex), privé de parole et immobile, arrive dans son fauteuil roulant poussé par sa mère Catherine. Il a l’avant-bras crispé, une main retournée et fermée sur elle-même. Dans le silence ambiant, sa présence emplit l’espace. Ce corps spastique est habité par une forte personnalité. L’homme pense beaucoup, ressent encore plus. Il s’est mis à créer grâce à la communication facilitée, une méthode d’aide au geste qui donne accès à l’expression à des personnes coupées du monde par leur handicap. Cette méthode qui lui a permis de se faire entendre n’est pourtant pas reconnue par l’État, faute de preuves scientifiques. Le Paudézien en a fait son combat. Et vient de publier un livre.