Immobilier de luxe – Robbie Williams quitte Genève pour Gstaad Le chanteur anglais se serait domicilié dans la station bernoise. Fin 2020, il avait acheté une propriété à Vandœuvres pour 29 millions de francs. ADV

Dans une interview à la BBC en septembre 2020, Robbie Williams avait notamment expliqué son choix de vivre en Suisse pour «fuir le Covid». LEO BARON FARRELL MUSIC

Pour Robbie Williams, Genève, c’est de l’histoire ancienne. Le chanteur anglais, ex-membre du groupe Take That, serait désormais domicilié à Gstaad et aurait mis en vente sa demeure de Vandœuvres, rapporte le site Immobilier.ch. En décembre 2020, la pop star avait acheté à Nicolas Brunschwig, le copropriétaire du magasin Bongénie, une propriété de 8500 m² située au chemin des Hauts-Crêts, à Vandœuvres, pour 29 millions de francs.

Partageant la même passion pour le golf, les deux hommes s’étaient rencontrés sur les greens de Cologny. Quelques mois auparavant, Nicolas Brunshwig avait racheté à son cousin Jean-Marc Brunschwig une vaste parcelle de 12’800 m², ancienne propriété de la famille Givaudan, pour un peu plus de 22 millions de francs. Parcelle qu’il avait ensuite divisée, pour en revendre la plus grande partie à Robbie Williams, réalisant au passage une jolie plus-value.

La demeure acquise en décembre 2020 par Robbie Williams, située au chemin des Hauts-Crêts, à Vandœuvres, tout proche du Golf Club de Genève. GOOGLE MAPS

Dans l’attente de plusieurs autorisations de construire, le chanteur britannique a loué durant trois années une autre propriété à Vandœuvres. Finalement, il quittera le bout du Léman sans avoir habité la demeure acquise en bordure du Golf Club de Genève. Une demeure qui, selon le site d’information immobilière, aurait été remise en vente autour des 30 millions de francs.

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.