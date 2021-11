Immobilier de luxe – Fini les villas bling-bling! Les riches préfèrent la durabilité Le souci croissant de l’environnement associé à la crise liée au Covid ont sonné le glas de l’extravagance. Les millionnaires veulent de l’authenticité, de la nature. Et des panneaux solaires. Mary Vacharidis

Les grandes baies vitrées à la parfaite isolation thermique sont un must, comme pour cette propriété vendue à St-Prex par Naef Prestige Knight Frank. Naef Prestige Knight Frank

«Plus la clientèle est jeune, plus les critères de durabilité sont importants. Comme les maisons sont toujours plus connectées et consomment beaucoup de courant, la tendance va clairement vers la production propre d’électricité», observe Pierre Hagmann, administrateur délégué chez Pilet & Renaud, à Genève. Tout se passe comme si la crise environnementale associée à la pandémie de Covid avaient sonné le glas du bling-bling, cette exubérance en vogue au début du millénaire chez les ultrariches.