Immobilier transfrontalier – Les Suisses apprécient toujours la France Près de 10% des acquéreurs étrangers dans l’Hexagone viennent de Suisse, indique une étude de la Fédération nationale de l’immobilier. Fabrice Breithaupt



Les Helvètes privilégient les régions de France situées près de la frontière (ici, une vue du bassin annécien). LUCIEN FORTUNATI

La France demeure l’une des destinations de choix pour les Suisses souhaitant posséder leur propre logement. Ils comptent en effet parmi les principaux acheteurs étrangers outre-Jura.

Selon les statistiques de la Fédération nationale de l’immobilier (Fnaim, à la fois syndicat des professionnels de la pierre et organisation fédérant des agences immobilières ainsi que des administrateurs de biens et/ou des syndics de copropriétés), les Suisses représentaient, en 2022, 7% des acquéreurs non résidents en France. Les premiers étant les Belges (19%), suivis par les Britanniques (17%), les Allemands (11%) et les Néerlandais (10%).

FNAIM

La part des acquéreurs suisses en France est assez stable depuis dix ans. Pour comparaison, en 2012, ils étaient 9%. Parallèlement, durant la même période, la part des Allemands et celle des Néerlandais a augmenté, tandis que celle des Britanniques a chuté.

La proportion d’acquéreurs suisses en France diffère selon les régions. Elle est plus importante dans les départements proches de la frontière franco-suisse. Interrogé par la «Tribune de Genève» en 2022, Sébastien Cartier, président de la Fnaim Savoie Mont-Blanc et associé des agences Bouvet Cartier Immobilier dans le Genevois haut-savoyard, l’évaluait ainsi «entre 15 et 20%» dans les départements de l’Ain et de la Haute-Savoie. Ces chiffres peuvent être encore plus importants dans les secteurs de France voisine situés immédiatement proches de la Suisse, précisait-il.

Les prix des logements à vendre dans l’Hexagone moins élevés qu’en Suisse expliquent en bonne partie l’intérêt des acquéreurs helvètes pour le marché immobilier français. Leur important pouvoir d’achat leur permet ainsi d’acheter des biens à moindre coût et de surfaces plus grandes que dans notre pays.

DR

Le responsable notait aussi que les clients suisses se montrent exigeants, en particulier sur les matériaux de construction utilisés et les finitions. Mais leur attitude (ponctualité, respect des engagements pris, non-négociation des prix affichés) est appréciée par les professionnels de la pierre en France.

