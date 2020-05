Elle a pédalé de Carouge en Arizona – Imogen Simmonds gagne pour de vrai une course virtuelle Victoire comme dans un salon. La triathlète genevoise s’est rassurée en s’imposant à plus de 40 km/h. Elle attend la reprise des compétitions avec sérénité. Pascal Bornand

Imogen Simmonds en plein effort dans son salon avec vue sur l’Arizona. LDD

Non, Imogen Simmonds n’a pas le don d’ubiquité. Et pourtant, c’est dans le salon familial de Carouge, encouragée par sa mère et son frère, que la triathlète a remporté samedi une course virtuelle disputée sous le soleil de l’Arizona. Dépaysement garanti! «Je pédalais comme si j’y étais», se marre la médaillée de bronze des Mondiaux de semi-Ironman. Grâce à la technologie, le sport sort de son confinement et s’invente des courses évasives. Et là aussi, la réalité peut rattraper la fiction. Pour avaler les 40 km du parcours et mener son avatar au succès devant les Britanniques Fenella Langridge et Susie Cheetham, la Genevoise a mis moins de 58 minutes.