Coronavirus – Impact sur le personnel médical: 3000 personnes demandent une étude Une lettre munie de 3035 signatures a été remise ce jeudi au Conseil fédéral par Amnesty International pour demander une évaluation de l’impact de la pandémie sur le personnel soignant.

Quelque 1500 professionnels de la santé font partie des signataires de la lettre adressée au Conseil fédéral. (Photo d’illustration) KEYSTONE

Une lettre ouverte au Conseil fédéral munie de 3035 signatures, dont 1500 de professionnels de la santé, et remise jeudi par Amnesty International, demande une évaluation des impacts de la pandémie sur le personnel soignant. Une semaine de protestation commence lundi et se terminera samedi sur la Place fédérale.

Près d’une vingtaine de syndicats, d’associations et d’organisations non gouvernementales, et 1500 professionnels de la santé «réclament davantage de transparence et un suivi réel de la situation du personnel soignant face à la pandémie» et aux mesures prises pour y répondre, explique Amnesty International dans un communiqué. La lettre ouverte avait été lancée le 18 août.

Parmi les signataires: Unia, le Syndicat des services publics (SSP), l’association suisse des infirmières et infirmiers (ASI), la fédération suisse des sages-femmes, Soins d’urgence et l’association des médecins assistants et chefs de clinique.

L’évaluation demandée devra prendre en compte les perspectives de genre et d’origine du personnel soignant. Les femmes et les personnes d’origine étrangère y sont surreprésentées, souligne Amnesty International.

«Mieux protéger le personnel de santé»

«Ce printemps, les professionnels de la santé de tous les secteurs ont subi une très forte pression sur les plans physique et psychique», déclare Beatriz Rosende du SSP, citée dans le communiqué. Pour elle, une étude indépendante est «un premier pas indispensable» afin de «pouvoir définir des mesures susceptibles de mieux protéger le personnel de santé face au virus à l’avenir».

Une semaine de protestation commencera lundi. Elle se terminera samedi 31 octobre par une action sur la Place fédérale à Berne.

ATS/NXP