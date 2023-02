Tennis – Impérial au service, Wawrinka file en 8es de finale à Rotterdam Le Vaudois a battu Alexander Bublik en deux sets (7-6 6-4) lundi soir au 1er tour du tournoi ATP 500. Il affrontera Richard Gasquet pour une place en quarts de finale. Chris Geiger

Stan Wawrinka a battu Alexander Bublik au 1er tour du tournoi de Rotterdam. AFP

Stan Wawrinka (ATP 130) a réussi à enchaîner à Rotterdam. Une semaine après avoir battu l’Allemand Daniel Altmaier (ATP 97) et offert la qualification à la Suisse pour la phase finale de la Coupe Davis, le Vaudois de 37 ans a dominé Alexander Bublik (ATP 50) en deux manches (7-6 6-4) lundi soir au 1er tour de l’ATP 500 néerlandais.

Le triple vainqueur en Grand Chelem s’est montré patient pour prendre la mesure du Kazakhstanais pour la deuxième fois en autant de duels depuis le début de la saison, après sa victoire du 30 décembre dernier à Sydney dans le cadre de la première United Cup. Aux Pays-Bas, le droitier a d’abord attendu le jeu décisif de la première manche pour forcer la décision (7 points à 5 dans le tie-break).

Dans le deuxième set, un seul break a suffi au Suisse pour faire la différence puis la course en tête et finalement conclure après 98 minutes d’effort. Particulièrement redoutable sur ses jeux de service, Wawrinka n’a jamais laissé la moindre ouverture à la relance à son adversaire. Il n’a ainsi concédé qu’une seule balle de break – qu’il a sauvée – et remporté 75% des points joués derrière ses engagements sur l’ensemble de la partie.

Au prochain tour, le Suisse affrontera Richard Gasquet (ATP 45), tombeur quelques heures plus tôt de l’Espagnol Pablo Carreño Busta (ATP 16) en trois sets (2-6 7-6 6-2).

Chris Geiger a étudié à l'Université de Neuchâtel, où il a décroché son Bachelor en Lettres et sciences humaines. Après avoir transité par plusieurs rédactions de Suisse romande, dont celle de blue Sports, il a rejoint l'agence Sport-Center en octobre 2021. Il y couvre principalement le hockey sur glace. Plus d'infos

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.