Explosion à Paris – Important incendie en plein centre, un immeuble en partie effondré Une explosion de gaz aurait produit un important incendie. Au moins 16 personnes sont blessées dont sept dans un état critique.

Un important incendie à l’origine encore inconnu s’est déclaré mercredi dans un immeuble du centre de Paris dont une partie s’est effondrée, selon des images AFP.

Au moins sept personnes ont été gravement blessées et se trouvaient en «urgence absolue», et neuf autres plus légèrement atteintes dans l’incendie et l’effondrement mercredi d’un immeuble du Ve arrondissement de Paris, selon un bilan provisoire de la préfecture de police de Paris (PP).

Un total de 230 pompiers est engagé sur place ainsi que 9 médecins, a précisé la PP.

«Un incendie est en cours rue Saint-Jacques, dans le Ve arrondissement de Paris. Les sapeurs-pompiers de Paris interviennent. Merci de ne pas gêner leur intervention et d’éviter le secteur», a tweeté le ministre de l’Intérieur Gérald Darmanin.

«Intervention en cours rue Saint-Jacques à #Paris5. Évitez le secteur et laissez les secours et les policiers intervenir», a de son côté tweeté la préfecture de police.

«Habitants du 5e, une explosion de gaz vient de se produire place Alphonse-Laveran, dans le quartier du Val-de-Grâce, des immeubles sont incendiés, restez à distance pour permettre aux pompiers d’intervenir», a écrit sur Twitter le premier adjoint au maire, Edouard Civel.

Un cliché pris par un photographe AFP montrait un panache de fumée et des flammes s’élevant des ruines d’un immeuble.

Selon le parquet de Paris, «un immeuble a pris feu et s’est partiellement effondré» rue Saint-Jacques, près de l’église Notre-Dame du Val-de-Grâce et un premier bilan provisoire fait état «d’une personne blessée brûlée».

«Rien ne permet de déterminer l’origine du sinistre» à ce stade, a précisé le parquet.

