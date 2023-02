Chantiers en vue – Important lifting pour trois routes vaudoises Cyclistes et automobilistes bénéficieront du réaménagement de trois tronçons dans le Gros-de-Vaud, le Chablais et à La Côte. Coût: 30,4 millions. Mathias Délétroz

Le tronçon entre Échallens et Goumoëns est l’un des trois concernés par les travaux prévus. Florian Cella/24Heures

Le Canton de Vaud lance trois chantiers pour 30,4 millions de francs. Objectif: sécuriser ces tronçons routiers en réparant le bitume et en créant des pistes cyclables. Les routes cantonales reliant Vich et Begnins (R26), Échallens et Goumoëns-la-Ville (RC 299) et Le Sépey et Les Diablerets (RC 706) sont concernées. Pour les deux premières, une partie du gravier utilisé sera issue du recyclage.

Pistes cyclables entre Vich et Begnins

La cantonale de Vich à Begnins nécessite «un entretien lourd», explique la Direction générale de la mobilité et des routes (DGMR). Les travaux menés d’avril 2023 à 2024 créeront une piste cyclable à la montée (les petits murets seront conservés) et une bande cyclable à la descente, conformément à la nouvelle stratégie cantonale de promotion du vélo. La route sera réservée aux riverains et transports publics durant une partie des travaux, lesquels coûteront 4 millions de francs.

Arrêt de bus adapté à la LHand entre Échallens et Goumoëns-la-Ville

La route cantonale d’Échallens à Goumoëns-la-Ville verra aussi apparaître une piste cyclable, séparée de la chaussée, explique la DGMR, qui adaptera aussi l’arrêt de bus Tuilerie selon la loi sur l’égalité pour les handicapés (LHand). Seuls les riverains et les transports publics pourront accéder à la route durant la réfection, estimée à 3,5 millions et s’étalant de mars 2023 à fin 2024.

Quatre ans de chantier pour la cantonale «en Favrins»

Principal accès routier entre la plaine et la station des Diablerets, la route cantonale «en Favrins» «n’a pas été refaite depuis 1950 et a subi les aléas de la neige, du gel, du sablage et des températures basses», indique la DGMR. Le Canton investit 21 millions dans ce chantier s’étalant de 2023 à 2027, sauf en hiver, afin de permettre un trafic normal vers la station.

