Dégâts dus aux intempéries à Neuchâtel – Importantes inondations à Cressier Les cours d’eaux dans la région de Cressier dans le canton de Neuchâtel sont sortis de leurs lits. Les dégâts sont importants.

Les orages ont provoqué d’importantes inondations mardi en fin de journée à Cressier (NE). (image d’illustration) KEYSTONE/PETER SCHNEIDER

Les orages ont provoqué d’importantes inondations mardi en fin de journée à Cressier (NE), a indiqué la police cantonale. Les dégâts sont très conséquents, mais personne n’a été blessé.

«À 23h45, aucune personne blessée ou disparue n’est à déplorer malgré l’importance des intempéries et des dégâts», a indiqué la police neuchâteloise tard mardi soir sur Twitter. Les opérations de secours se poursuivent, a-t-elle précisé. «La rivière est sortie de son lit et a envahi le village», avait expliqué plus tôt Georges Lozouet, porte-parole de la police, interrogé par l’agence Keystone-ATS. De nombreux pompiers sont à pied d’œuvre.

La route entre Lignières et St-Blaise est fermée au trafic. L’autoroute A5, d’abord fermée dans les deux sens, n’est elle actuellement ouverte qu’en direction de Bienne. Jusqu’à nouvel avis, il est fortement déconseillé à la population du secteur Cornaux-Cressier de boire l’eau du robinet, avait ensuite indiqué la police sur Twitter. Elle a également demandé à la population de ne pas marcher dans les rues inondées, des affaissements de terrain et des trous pouvant se former.

ATS

