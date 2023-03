1984: Michael Jackson remporte huit Grammy Awards avec son tube planétaire «Thriller». Du jamais-vu. Encore aujourd’hui, on ne s’en lasse pas. C’est un fondement de la musique contemporaine. À son écoute, le corps s’active et une envie irrépressible de claquer des doigts ou de dodeliner de la tête s’empare de nous.

Eh bien, figurez-vous que le débat sur l’imposition individuelle a aussi vu le jour en 1984 en Suisse. C’est aussi un sujet contemporain. Par contre, on s’en lasse, sans l’ombre d’un doute. Le corps s’active aussi mais c’est pour taper du poing sur la table.

«Le potentiel de main-d’œuvre est loin d’être exploité et la raison en est notamment la charge fiscale disproportionnée sur le deuxième salaire.»

Aujourd’hui, les phalanges se crispent. Deux initiatives populaires sont actuellement dans le paysage politique. La première, lancée par l’association Imposition individuelle Suisse, a abouti en 2022 avec 112’679 signatures. La seconde provient du centre et se trouve en phase de collecte. En parallèle, le parlement a chargé le Conseil fédéral, dans le programme de législature 2020-2023, de présenter un projet sur l’imposition individuelle. Une consultation est ouverte jusqu’au 16 mars.

Des motions, des initiatives, un projet de loi… On s’arrête quand? Jamais. On ira jusqu’au bout, cette fois! C’est le moment d’agir, de se mobiliser, d’en parler. L’égalité des genres est sur toutes les lèvres. L’imposition individuelle est une solution concrète, pragmatique et tellement évidente pour participer à cette égalité.

Les effets positifs de l’imposition individuelle sur l’économie nationale sont démontrés (selon un rapport du bureau de recherche Ecoplan). Le potentiel de main-d’œuvre est loin d’être exploité en Suisse et la raison en est notamment la charge fiscale disproportionnée sur le deuxième salaire.

Accroître l’indépendance

Selon le niveau salarial des époux, être imposés conjointement peut coûter bien plus cher que si l’un des deux ne travaillait pas. Cette situation conduit fréquemment les femmes (encore principalement) à réduire considérablement leur taux de travail ou à abandonner leur emploi. En supprimant la pénalisation du mariage, l’imposition individuelle encourage l’emploi pour les deuxièmes revenus, accroît dès lors l’indépendance économique des femmes et favorise ainsi l’égalité des chances entre hommes et femmes.

Une accession ou un maintien sur le marché du travail engendre également d’autres avantages, tels que la lutte contre le plafond de verre. En effet, une plus grande participation des femmes au marché de l’emploi et une diminution des ruptures de carrière facilitent leur accès à des postes de direction, et cela, sans quotas.

Après de timides modifications sur la loi sur l’égalité, il ne faut pas que la loi sur l’imposition individuelle devienne un compromis mou mais une nette et franche avancée vers plus d’égalité dans notre pays. Il est temps que les inégalités entre les femmes et les hommes fassent partie du passé. Ne devraient-elles d’ailleurs pas être aussi inimaginables et improbables que les zombies et autres morts-vivants du clip de «Thriller»?

Lisa Rubli Afficher plus Codirectrice Fondation EQUAL-SALARY

