Votations du 25 septembre – Impôt anticipé: Ueli Maurer défend une «mini-réforme» Le ministre des Finances estime que l’abolition de l’impôt anticipé de 35% permettrait de lever une entrave importante à l’émission d’obligations en Suisse.

Supprimer l’impôt anticipé sur les obligations, «c’est donner un signal positif en faveur de la place financière suisse», a affirmé Ueli Maurer ce lundi devant les médias à Berne. KEYSTONE/Marcel Bieri

L’abolition de l’impôt anticipé sur les obligations doit renforcer la place financière suisse. Le ministre des Finances Ueli Maurer a défendu lundi une «mini-réforme». La loi, en votation le 25 septembre, est pour l’instant en ballottage défavorable selon un sondage.

La Suisse a un droit fiscal compliqué. L’impôt anticipé de 35% constitue une entrave importante à l’émission d’obligations en Suisse. Les entreprises préfèrent émettre leurs obligations à l’étranger, notamment au Luxembourg, afin d’échapper à cet impôt, a rappelé Ueli Maurer devant les médias à Berne.

Lire aussi Abo Votations fédérales La Suisse va voter sur la suppression d’un impôt Abo Place financière suisse Le Parti socialiste prépare un nouveau référendum fiscal Cette réforme ne concerne qu’une petite partie de l’impôt anticipé, soit moins de 5%, a assuré le grand argentier de la Confédération. Elle n’aura d’effet que sur une petite partie des recettes fiscales. L’impôt sur les dividendes, qui constitue une grande partie des rentrées fiscales, sera maintenu.

Signal positif

Surtout, supprimer cet impôt anticipé, «c’est donner un signal positif en faveur de la place financière suisse», selon le ministre UDC, à l’heure de la réforme fiscale de l’OCDE, qui prévoit une imposition minimale des grandes entreprises à 15%.

Il sera plus intéressant pour les investisseurs d’acheter des obligations suisses auprès de négociants en valeurs mobilières domiciliés en Suisse. La réforme permettra non seulement de renforcer le marché obligataire, mais aussi de créer des emplois en Suisse et d’exploiter le savoir-faire existant dans le secteur financier.

Dans le meilleur des cas, la réforme pourrait s’autofinancer dès l’année de son entrée en vigueur, soit au 1er janvier 2023, estime le Département fédéral des finances dans un communiqué. Elle devrait aussi faire augmenter rapidement les recettes des cantons et des communes. Il faudra toutefois attendre entre trois à cinq ans pour mesurer des effets, a indiqué Adrian Hug, directeur de l’Administration fédérale des contributions.

Pertes fiscales

Ueli Maurer et le DFF se sont attachés à relativiser la baisse de recettes fiscales induite par la réforme, compte tenu des opportunités de croissance et du potentiel de recettes fiscales supplémentaires.

Dans un premier temps, des diminutions de recettes de l’ordre de plusieurs dizaines de millions de francs sont attendues à la fois pour l’impôt anticipé et pour le droit de timbre de négociations sur les obligations, qui sera également supprimé. Elles seront supportées presque intégralement par la Confédération.

Dans le domaine de l’impôt anticipé, les diminutions des recettes seront plus importantes à l’avenir, car de plus en plus d’obligations arrivant à échéance seront remplacées par des obligations exonérées de l’impôt.

Si les conditions économiques restent stables et que la faiblesse des taux d’intérêt persiste, les diminutions dues à des mesures dont les effets sont estimables oscilleront, à long terme, entre 215 et 275 millions de francs par an, estime le DFF.

La gauche, dénonçant un passe-droit pour la fraude fiscale et un nouveau cadeau à la place financière a lancé un référendum, qui a abouti en avril. La population doit se prononcer le 25 septembre. Dans un premier sondage, seuls 30% des participants ont indiqué vouloir soutenir l’abolition de l’impôt anticipé sur les obligations. Mais il reste de nombreux indécis.

