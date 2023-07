Intervention d’urgence à Vernier – Incendie au Lignon: deux personnes hospitalisées Les pompiers ont mis deux heures pour maîtriser le sinistre survenu dans une cave d’immeuble. Fedele Mendicino

Une équipe de reconnaissance et de sauvetage a trouvé deux personnes inanimées dans la cage d’escalier, extraites rapidement de la fumée. SIS

Le Service d’incendie et de secours de Genève (SIS) est intervenu cette nuit à 00 h 40 pour un incendie dans les caves d’un immeuble au numéro 60 de l’avenue du Lignon, sur la commune de Vernier.

Le sinistre a généré beaucoup de fumée dans la cage d’escalier. Une équipe de reconnaissance et de sauvetage a trouvé deux personnes inanimées dans la cage d’escalier, extraites rapidement de la fumée entre le rez-de-chaussée et le 3e étage. Ces deux locataires ont été transportées aux HUG avec un pronostic vital engagé. Dix autres personnes ont été examinées sur place par du personnel soignant.

Quant au feu, il a été maîtrisé avec une lance à 02 h 40. Pour cette opération, 30 sapeurs-pompiers professionnels du SIS et 5 de Cointrin, avec 7 engins, ont été engagés. Il a fallu aussi mobiliser 5 ambulances et 1 médecin du Service mobile d’urgence et de réanimation. Par ailleurs, 22 sapeurs-pompiers volontaires du Groupement SIS et de la commune de Vernier ont fait le déplacement.



Quant au feu, il a été maîtrisé avec une lance à 02 h 40. SIS

