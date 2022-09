Ormont-Dessus – Incendie au Restaurant Botta de Glacier 3000 aux Diablerets Un incendie a été signalé tôt lundi matin au Restaurant Botta de Glacier 3000 aux Diablerets (VD). Le sinistre n’a toujours pas pu être circonscrit et les secours ne peuvent accéder à l’endroit que par voie aérienne.

La partie supérieure du bâtiment comprenant le restaurant et le self a été la proie des flammes. (photo : Police cantonale vaudoise)

Lundi 19 septembre 2022, peu après 04h30, le Centre de traitement des alarmes du 118 était avisé que le Restaurant Botta de Glacier 3000 sur la localité des Diablerets, commune d’Ormont-Dessus, était en feu. Actuellement, le sinistre n’a toujours pas pu être circonscrit et les secours ne peuvent accéder à l’endroit que par voie aérienne.

Apparemment aucune personne de l’exploitation ne se trouvait sur le site et aucun blessé ne serait à déplorer. La partie supérieure du bâtiment comprenant le restaurant et le self a été la proie des flammes et des contrôles techniques doivent être effectués sur le bâtiment et au niveau de l’arrivée du téléphérique. Les installations resteront fermées au moins pour la journée. Le travail d’extinction devrait durer une bonne partie de la journée sous la supervision des hommes du feu.

Le Ministère public a été informé et la procureure de service a ouvert une instruction pénale afin d’établir les causes exactes de l’incendie. L’enquête est menée par les spécialistes du groupe incendie et de la brigade de la police scientifique de la Police de sûreté vaudoise avec l’appui des gendarmes du Poste de gendarmerie des Mosses. Cette intervention a nécessité l’engagement de plusieurs patrouilles de gendarmerie, des enquêteurs de la police de sûreté vaudoise, de trois hélicoptères d’Air Glacier, d’un de la REGA, et du personnel du SDIS Riviera, du SDIS Alpin et du SDIS du Pays-d’Enhaut.

ATS

