Loisirs estivaux – Incendie au terrain d’aventure de Malley Le bâtiment qui accueille notamment la cuisine de cet espace de loisir inauguré en juillet 2018 a été détruit par les flammes mardi soir. Romaric Haddou DÉVELOPPEMENT SUIT

Mercredi matin, le groupe incendie de la police judiciaire inspectait les lieux tandis que les pompiers commençaient à démonter le chalet incendié. Florian Cella/24 heures

Un incendie s’est déclaré sur le site du terrain d’aventure de Malley, mardi 21 juillet vers 20 h 30. Une grande partie du bâtiment principal en bois est partie en fumée ainsi qu’une bande herbeuse et des arbres alentour. La police municipale de Lausanne indique que le sinistre a finalement été maîtrisé par les pompiers et qu’il n’y a aucun blessé à déplorer. Les investigations doivent désormais permettre «d’établir les causes de cet incendie».