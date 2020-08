Canton de Vaud – Incendie dans un immeuble au coeur de Lausanne Le feu a pris samedi vers midi dans un réduit situé dans les étages d’un bâtiment à la rue du Bourg. Les pompiers ont pu rapidement intervenir et il n’y a pas de blessé.

Le feu a pris dans les étages du numéro 20 de la rue de Bourg. Google Maps

Plus de peur que de mal samedi dans un immeuble de la rue de Bourg 20, au coeur de Lausanne. Un incendie s’est déclaré samedi vers 12h15 dans un réduit situé dans les étages. Grâce à l’intervention rapide des pompiers, le sinistre a pu être contenu vers 12h50 et ne s’est pas propagé à l’appartement voisin qui a toutefois été enfumé.

Le sinistre n’a fait aucun blessé et personne n’a été incommodé, indique la police lausannoise dans un communiqué samedi. Pour les besoins de l’intervention, la rue de Bourg et a été fermée aux piétons de 12h40 à 13h45 et l’avenue Benjamin-Constant fermée à la circulation dans les deux sens de 12h40 à 13h10.

Une enquête doit être ouverte pour déterminer les causes de l’incendie.

comm/cht