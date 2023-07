Commune de Gruyères – Incendie dans une buvette d’alpage à Pringy Un incendie s’est déclaré à la buvette des Mongerons mercredi en début d’après-midi. Une vingtaine de personnes, dont une légèrement blessée, ont été évacuées. Manon Becker

Le chalet a subi d’importants dégâts au niveau de la borne et de la toiture en tavillons. Police cantonale fribourgeoise

Un incendie s’est déclaré à la buvette des Mongerons mercredi en début d’après-midi. Une vingtaine de personnes, dont une légèrement blessée, ont été évacuées.

Le Centre d’engagement et d’alarme de la police cantonale a été informé peu après 12 h 30. Sur place, plus d’une vingtaine de pompiers engagés des bases de départ de Bulle et Broc ont réussi à maîtriser les flammes s’échappant du toit.

Le chalet a subi d’importants dégâts au niveau de la borne et de la toiture en tavillons. Le reste du bâtiment a été sauvé des flammes. Le montant des dégâts n’est pas estimé pour l’instant.

Une enquête a été ouverte pour déterminer les circonstances de cet incendie.

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.