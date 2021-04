Fait divers en Valais – Incendie dans une entreprise de recyclage à Vétroz Le feu s’est déclaré lundi vers 15h. Les bâtiments ont été évacués.

Un incendie s'est déclaré lundi dans une entreprise de récupération de déchets à Vétroz (VS). Police VS 1 / 1

Un incendie s’est déclaré lundi vers 15h dans une entreprise de récupération de déchets à Vétroz (VS). Les habitants du voisinage ont été priés de fermer leurs fenêtres pour éviter d’être incommodés par les fumées, a indiqué la police valaisanne sur Twitter.

La police et les pompiers sont sur place et l’intervention est toujours en cours. Les bâtiments ont été évacués. La police informera plus en détail ultérieurement.

ATS

