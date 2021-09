Grèce – Incendie de forêt près d’Athènes, évacuations par précaution La Grèce a été sévèrement frappée par des températures caniculaires et des feux de forêt début août ayant ravagé plus de 100’000 hectares.

Soixante-dix pompiers et une vingtaine de véhicules luttent contre les flammes. (Image d’archives) AFP

Une incendie de forêt s’est déclaré lundi soir dans la localité balnéaire de Néa Makri à 38km dans le nord-est d’Athènes brûlant des broussailles et des pins, a-t-on appris auprès du service des pompiers.

«Le feu s’est déclaré à 22H35 locales (21H35 en Suisse) près des habitations à Néa Makri et des évacuations par précaution ont été recommandées», a indiqué à l’AFP un responsable du service de presse des pompiers. Soixante-dix pompiers et une vingtaine de véhicules luttaient contre les flammes, selon ce responsable.

La Grèce avait été sévèrement frappée par des températures caniculaires et des feux de forêt début août ayant ravagé plus de 100’000 hectares surtout dans le nord-ouest d’Athènes au pied du mont Parnès, dans le nord de l’île d’Eubée à 200km de la capitale et en Péloponnèse (sud). Trois personnes ont péri lors du sinistre. Les températures caniculaires ont également favorisé d’importants incendies en Espagne, en Italie, en Croatie, en France et à Chypre.

35 degrés Celsius

Les incendies se multipliant à travers le globe sont associés à divers phénomènes anticipés par les scientifiques en raison du réchauffement de la planète. Selon eux, les canicules à répétition en sont un marqueur sans équivoque et ces vagues de chaleur sont appelées à encore se multiplier, s’allonger et s’intensifier: une combinaison idéale pour le développement des feux.

Lors d’un sommet Athènes vendredi dernier, neuf pays du sud de l’Union européenne ont réitéré «leur ferme engagement» à mettre en oeuvre l’Accord de Paris de 2015, visant à limiter le réchauffement climatique à 1,5°C, alors que l’ONU a averti que le monde s’acheminait vers une hausse «catastrophique» de 2,7°C.

Le week-end dernier la température a dépassé les 35 degrés Celsius dans certaines régions en Grèce dont l’Attique avant de baisser à 32 degrés lundi. Selon les prévisions météo, le mercure va baisser à partir de mardi.

