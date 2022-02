Homicide et lésions corporelles par négligence – Incendie des Tattes: un ex-cadre de l’Hospice général sous enquête Ce nouveau prévenu dans une affaire qui en compte déjà quatre était chargé de la sécurité. A-t-il bien fait son travail? Des questions se posent. Fedele Mendicino

Durant l’incendie, 40 résidents avaient sauté par les fenêtres de cette bâtisse et un jeune Érythréen de 29 ans avait trouvé la mort à l’intérieur du bâtiment. LAURENT GUIRAUD

Rebondissement dans l’affaire de l’incendie des Tattes: selon nos renseignements, un ex-cadre de l’Hospice général (HG), institution gérant le centre pour requérants d’asile à Vernier, a été entendu ce mercredi par le Ministère public. L’homme,qui était chargé des questions de sécurité, est désormais prévenu d’homicide et de lésions corporelles, tous deux par négligence. Pour rappel, dans la panique des flammes, de la fumée et le sauve-qui-peut général, 40 résidents avaient sauté par les fenêtres et un jeune Érythréen de 29 ans avait trouvé la mort.