Gland (VD) – Incendie d’un magasin de sport: quatre suspects ont été interpellés La police a arrêté quatre jeunes suspectés d’être impliqués dans l’incendie qui avait endommagé un magasin de sport à Gland le 27 octobre. Trois prévenus ont reconnu les faits lors des auditions.

Trois Suisses et un Portugais âgés entre 17 et 20 ans ont été interpellés. (Photo d’illustration) KEYSTONE

Suite à l’incendie de la terrasse d’un magasin de sport à Gland (VD) fin octobre, la police a interpellé quatre suspects jeudi dernier. Lors des auditions, trois prévenus ont reconnu les faits, le dernier a été mis hors de cause.

L’incendie s’était produit le 27 octobre vers 02h00 du matin. L’enquête a permis de déterminer que le sinistre était d’origine criminelle, a communiqué la police cantonale lundi.

Trois Suisses et un Portugais, âgés entre 17 et 20 ans et domiciliés entre Lausanne et Gland, ont été interpellés. Au terme des opérations et dans l’attente du jugement, ils ont été relaxés. Une instruction pénale est ouverte par le Tribunal des mineurs ainsi que par le Ministère public.

