Bâtiment scolaire sinistré – Incendie d’une école à Vernier: les habitants témoignent Dès ce mercredi matin, les Verniolans défilent devant la façade calcinée. Fedele Mendicino

1 / 4 Les dégâts à l’école des Ranches sont considérables. LAURENT GUIRAUD

Au lendemain de l’incendie qui a ravagé l’école primaire des Ranches à Vernier, les habitants défilent émus devant la façade calcinée. Il est passé 9h ce mercredi. Khaled Abid n’en revient pas: «Tous mes enfants ont fait leurs classes dans cette école. Tous nos souvenirs surgissent en voyant ces dégâts considérables.»

Khaled Abid, un habitant de Vernier. LAURENT GUIRAUD

Ce Verniolan n’a aucun doute sur les origines criminelles du sinistre: «Depuis longtemps, des jeunes traînent dans cette cour, ils fument de la drogue, ils boivent. Il suffirait que la police patrouille et fasse son travail pour limiter les risques que les jeunes boutent le feu à un moment donné au bâtiment.»

Même indignation dans les mots de cette mère de famille qui arrive devant l’aula avec ses enfants. «Le grand devait entrer en 2P en août. Vous le voyez dans des containers provisoires en hiver quand il gèle dehors? Je suis furieuse. Surtout si ce sont des jeunes qui se sont inspirés des banlieues françaises. Mais pourquoi s’en prendre à des établissements scolaires?»

Gestes de solidarité

Till Eden, directeur administratif de l’école allemande de Vernier, vient sur place pour mettre à disposition des autorités deux de ses classes pour la rentrée.

Le maire, Mathias Buschbeck, apprécie ces gestes de solidarité qui se multiplient depuis ce matin: «Nous sommes extrêmement tristes pour ce lieu d’éducation et d’enseignement. Il y a cinq jours, nous fêtions les promotions dans la cour et maintenant on se retrouve devant ce bâtiment détruit. C’est désolant.»

Fedele Mendicino est journaliste à la rubrique genevoise depuis 2002. Il couvre en particulier les faits divers et l'actualité judiciaire. Plus d'infos @MendicinoF

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.