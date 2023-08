Incendies aux Canaries – À Tenerife, un feu «hors de toute capacité d’extinction» La petite île des Canaries est en proie, depuis cinq jours, à un incendie incontrôlable. Le feu continue de s’étendre. Cécile Thibaud - Madrid

Face à l’impossibilité d’éteindre les feux, les autorités cherchent avant tout à les maintenir loin des villages et des zones peuplées. Santa Ursula, Tenerife, 20 août 2023. CESAR MANSO/AFP

«J’ai été réveillée en sursaut par les sirènes de la garde civile, je n’ai pas eu le temps d’avoir peur, j’ai rassemblé mes chèvres et les chiens et nous sommes partis», raconte Jenifer Santos, éleveuse de chèvres et productrice de fromage sur l’île de Tenerife, dans l’archipel espagnol des îles Canaries. Elle a vécu en première ligne l’avancée de l’incendie d’une violence sans précédent qui, depuis cinq jours, dévore sans contrôle les zones montagneuses d’accès difficile dans le centre de l’île.