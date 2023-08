Incendies – Le Canada combat l’équivalent de «100 ans de feux en une nuit» Les évacuations de masse continuent vendredi dans plusieurs régions du Canada, en proie à des incendies géants.

Le feu de McDougall Creek en Colombie-Britannique le 17 août 2023. AFP

«Nous avons combattu l’équivalent de 100 ans de feux en une nuit»: le Canada luttait vendredi sur plusieurs fronts contre des incendies géants qui ont obligé les autorités à ordonner l’évacuation de toute une ville du Grand-Nord, et menaçaient une région de Colombie-Britannique à 2000 km de là.

C’est une véritable course contre la montre qui s’est engagée à Yellowknife, la capitale des Territoires du Nord-Ouest, où les quelque 20’000 habitants avaient jusqu’à midi vendredi pour partir. Une évacuation de masse particulièrement compliquée car la région est isolée, et le centre d’accueil le plus proche se trouve à plus d’un millier de kilomètres.

À West Kelowna, en Colombie-Britannique, à 400 km environ de Vancouver, pompiers et autorités ont de leur côté dit avoir passé une nuit «extrêmement difficile». Par la route ou par les airs, l’évacuation de Yellowknife «se passe extrêmement bien», a affirmé lors d’une conférence de presse le ministre de la Protection civile, Harjit Sajjan. Mais «la situation reste très difficile», a précisé le ministre de la Défense Bill Blair. Sacs sur le dos et à la main, des résidents avaient formé jeudi de longues files pour tenter d’obtenir des places à bord des vols d’évacuation d’urgence tandis que la fumée des feux de forêt planait déjà sur la ville.

L’armée mobilisée

Arlene Talbot, une résidente de Yellowknife, a expliqué à la chaîne CBC avoir payé 1000 dollars canadiens (678 euros) pour un aller simple sur un vol commercial vers Edmonton. «Je suis mentalement épuisée, je crois que la plupart des gens le sont parce que la situation a été extrêmement préoccupante», a-t-elle dit.

Frank Higgins, qui habite aussi Yellowknife, a dit à la télévision publique canadienne se préparer à conduire de très longues heures, et qu’il prenait la route sans vraiment savoir où aller. «Peut-être en Saskatchewan», a-t-il dit en versant de l’essence dans son véhicule.

L’armée a été mobilisée pour aider à l’évacuation. Environ 1500 résidents ont déjà quitté la zone par voie aérienne et des centaines d’autres par voie terrestre, selon les autorités, et deux fois plus de vols étaient prévus vendredi. Le Premier ministre Justin Trudeau doit se rendre vendredi soir dans un centre d’évacuation d’Edmonton, à environ 1000 km de Yellowknife, a annoncé dans l’après-midi son bureau.

À West Kelowna (plus de 30’000 habitants), en Colombie-Britannique, «un nombre conséquent» de maisons a brûlé, selon les autorités, qui ont appelé la population à se tenir sur le qui-vive et à être prête à partir en cas d’urgence. Certaines régions ont déjà reçu l’ordre d’évacuer.

«Mère Nature a été trop forte»

L’état d’urgence a également été décrété de l’autre côté du lac Okanagan, à Kelowna (environ 150’000 habitants), et l’espace aérien de la région a été fermé «pour aider les efforts aériens de lutte contre les incendies», selon un communiqué.

La nuit de jeudi à vendredi a «probablement été l’une des plus dures de ma carrière», a reconnu Jason Brolund, le chef des pompiers de West Kelowna. «Nous avons combattu l’équivalent de 100 ans de feux, le tout en une nuit», a-t-il dit à la presse.

«Tous les efforts ont été déployés pour atténuer l’impact du feu. Mais au bout du compte, Mère Nature a été trop forte», a reconnu un responsable local de Kelowna, Loyal Wooldridge. Et «malheureusement, nous ne sommes pas tirés d’affaire. La nuit dernière pourrait bien être un avant-goût de ce qui nous attend dans les jours à venir». Les vents sont en effet encore plus forts que la veille, selon Jason Brolund. À Yellowknife aussi, il était à craindre que les vents ne jouent pas en faveur des pompiers et que le feu atteigne la ville ce week-end.

Le Canada est confronté ces dernières années à des événements météorologiques extrêmes dont l’intensité et la fréquence sont accrues par le réchauffement climatique, et connaît cette année une saison des feux de forêt qui bat tous les records. Plus d’un millier de feux ravagent actuellement le pays d’est en ouest, dont plus de 230 dans les Territoires du Nord-Ouest et plus de 370 en Colombie-Britannique.

Depuis le début de la saison des feux de forêt au Canada, 168’000 Canadiens ont été évacués à travers le pays et 14 millions d’hectares – environ la superficie de la Grèce – ont brûlé, soit le double du dernier record datant de 1989.

