Votations du 27 septembre – Incertitudes sur l’impact économique des avions de combat À un peu plus d’une semaine des votations fédérales du 27 septembre, les calculs financiers concernant l’éventuel achat de nouveaux avions de chasse continuent de diviser les défenseurs du projet et leurs opposants.

Un Boeing F/A-18 Super Hornet, l’un des quatre avions de combat que pourrait acquérir l’armée suisse, photographié en avril 2019 à Payerne (VD). KEYSTONE/Valentin Flauraud

L’impact économique du projet d’achat d’avions de combat, objet d’une votation fédérale le 27 septembre, laisse planer plusieurs incertitudes quant aux potentielles retombées pour les entreprises suisses.

Pour les défenseurs, grâce aux affaires compensatoires et en pleine pandémie, ce serait une manne inespérée pour les entreprises suisses de nombreux secteurs. Pour les opposants au projet, il s’agit d’un «chèque en blanc» de 24 milliards de francs avec de lourdes implications climatiques et un frein à d’autres domaines comme la santé et l’éducation.

Alors que de nombreuses sociétés sont touchées de plein fouet par le coronavirus, l’achat par Berne d’avions de combat pour 6 milliards de francs et les affaires compensatoires de 3,6 milliards qu’elles généreraient (taux de compensation de 60% décidé par les autorités) éveillent l’appétit.

Plusieurs secteurs

Les entreprises pourraient décrocher des contrats et créer de nombreux emplois à haute valeur ajoutée dans des secteurs aussi variés que l’aéronautique, la métallurgie, l’horlogerie, l’optique ou l’électronique, selon l’Office fédéral de l’armement Arma suisse.

Sans oublier la coopération à caractère civil avec les hautes écoles. En clair, ce serait une véritable bouffée d’oxygène, en particulier pour les PME, qui plus que les grandes entreprises souffrent du contexte sanitaire actuel.

En effet, il est prévu que 20% de l’enveloppe seront compensés de manière directe sur la construction et l’assemblage des avions, 40% seront consacrés à des contrats indirects auprès d’entreprises actives dans les domaines de la défense et de la sécurité et le solde à 11 domaines à caractère civil, explique Philippe Zahno, Secrétaire général du Groupe romand pour le matériel de défense et de sécurité (GRPM).

Centaines d’entreprises

La dernière fois que la Suisse s’est portée acquéreur d’avions de combat (des F/A-18 Hornet de McDonnell Douglas), ce ne sont pas moins de 400 entreprises comme Derendinger, Pilatus ou Precicast qui ont en profité et en bénéficient encore, révèle un porte-parole d’Arma suisse. Exemple, la société genevoise Jean Gallay a importé des savoir-faire liés au F/A-18 qui sont encore utilisés aujourd’hui.

«Les technologies acquises pour les F/A-18 ont généré des affaires jusqu’à dix fois supérieures au montant des compensations», souligne Philippe Zahno.

Entre 2000 et 2010, près de 20 contrats compensatoires pour un volume de 3,3 milliards de francs ont été démarrés, démontre un document d’Arma suisse.

Arguments contestés par le GSsa

Des arguments économiques contestés par le Groupe pour une Suisse sans armée (GSsA). Un F/A-18 consomme près de 5000 litres de carburant par heure de vol, soit autant que ce qu’une voiture normale consommerait en faisant 2,5 fois le tour de la Terre, émettant 15 tonnes de CO2, note Magdalena Küng, la secrétaire politique du GSsA.

Actuellement, les forces aériennes sont responsables de la moitié des émissions de CO2 de l’Armée suisse. Or, le Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports (DDPS) s’est fixé pour objectif de réduire ses émissions de 35% d’ici 2035.

Cependant, aucun des quatre types d’avions de combat potentiels ne porte le label «particulièrement économique en ressources». Il est donc très improbable que le DDPS atteigne ses objectifs, déplore Magdalena Küng.

Le Parlement «veut acheter des avions de combat qui ne servent à rien, qui polluent l’environnement et qui coûteront au moins 24 milliards sur toute leur durée de vie. En effet, il ne faudra pas oublier de les entretenir, ces gros pollueurs, une fois qu’ils seront dans les hangars», conclut l’experte du GSsA.

Impact sur les finances

Cette dernière note que ce projet ne resterait bien entendu pas sans impact sur les finances de la Confédération, car le budget de l’armée, qui atteint actuellement 5 milliards de francs l’an, devrait être augmenté de 1,4% pour chaque exercice. Il faut donc s’attendre à 6 milliards par année au début des années 2030, alors que des mesures de réductions des coûts sont réalisées dans d’autres domaines.

Le jour de la votation, les électeurs ne connaîtront ni le nombre, ni le type d’avions, ni les coûts concrets qu’impliqueront l’achat de ces avions de combats. Raison pour laquelle «l’acquisition de ces derniers est un chèque en blanc de 6 milliards pour le DDPS et même de 24 milliards de francs si l’on prend en compte l’ensemble des coûts sur la durée de vie des avions de combat», conclut l’organisation contre l’armée.

ATS/NXP