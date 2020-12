Accident de la route à Lausanne – Incident routier spectaculaire dans une zone 30km/h Lundi 14 décembre, une voiture a fait une embardée sur le chemin de la Coudrette. Le conducteur a été légèrement blessé alors que son véhicule a fini sur le toit. Aline Ecuyer

Vers 14 h 30, l’embardée d’un automobiliste a fini sur le toit au chemin de la Coudrette. Police de Lausanne

Lundi vers 14 h 30, une voiture a fini sur le toit alors que son conducteur circulait sur le chemin de la Coudrette en direction du centre-ville. L’automobiliste est légèrement blessé.

D’après le communiqué de la police de Lausanne, «il a dévié sur la droite et monté sur le talus avant d’effectuer un tonneau sur le côté gauche et heurter une borne en granit». Le véhicule s’est immobilisé 10 mètres plus bas. Les raisons de l’accident ne sont pas encore claires à ce stade.

L’ambulance a pu contrôler le conducteur sur place. Cette opération a mobilisé quatre spécialistes du Groupe-accident et un motard de la police de Lausanne. Une dépanneuse a en outre été appelée pour dégager la voie.