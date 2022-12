Hockey sur glace – Incorrigible, le Lausanne HC fonce droit dans le mur Défaite à Rapperswil (5-4) vendredi soir, la formation vaudoise a montré des signes encourageants malgré le revers. Mais les progrès effectués par les Lions ont été anéantis par leur indiscipline. Un mal chronique. Chris Geiger - Rapperswil

Titulaire pour la première fois depuis le 27 septembre, Tobias Stephan a vécu un match compliqué. KEYSTONE

Lausanne va-t-il apprendre un jour de ses erreurs? La question mérite d’être posée tant les matches du LHC se suivent et le scénario de ces derniers se répète inlassablement. Depuis le début de la saison, les Lions ont le don de se saborder. Combien de matches – et par conséquent de points – ont-ils laissé filer à cause de leur indiscipline? Beaucoup trop, c’est une certitude.