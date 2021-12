Formule 1 – Incroyable retournement de situation, Verstappen sacré Le pilote néerlandais a été «sauvé» par le «safety car» à cinq tours de la fin, alors que Lewis Hamilton se dirigeait vers son huitième titre. Sport-Center

Max Verstappen franchit la ligne d’arrivée en vainqueur, il est champion du monde. AFP

Incroyable retournement de situation à Abou Dhabi. Alors que le pilote britannique Lewis Hamilton (36 ans) se dirigeait vers son huitième titre de champion du monde de Formule 1, la course a été interrompue à cinq tours de la fin par le «safety car» suite à un accident.

Max Verstappen, le rival néerlandais de Hamilton, en a profité pour changer de pneus, et quand la voiture de sécurité s’est écartée, il ne restait plus qu’un tour. Verstappen a donc réussi à dépasser Hamilton et est parti à la conquête de son premier titre de champion du monde.

