Plein air – Incroyable, une vraie Fête de la musique aux Bastions Ce dimanche après-midi, l’Orchestre Spontané a réuni plus de 40 jeunes musiciens pour jouer pendant deux heures en public. Thierry Mertenat

Les musiciennes et musiciens masqués de l’Orchestre spontané, ce dimanche après-midi aux Bastions. Un précipité réussi de Fête de la musique. Maurane Di Matteo

On arpente une ville privée de ce qui accompagne, en temps normal, son entrée dans l’été: la musique, autrement dit la fête qui, trois jours durant, la programme et la célèbre. La jauge de ce rendez-vous populaire – 200’000 personnes par beau temps – ne colle pas avec l’actualité, même déconfinée. Donc, ce dimanche, sous l’angle artistique, c’est calme et assez pauvre. Un ou deux musiciens de rue, jouant sans conviction leur instrument fatigué.