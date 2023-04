Indexation

Conseil d’État radin, ça suffit!

Mardi 28 mars, j’étais à la manifestation de la fonction publique et parapublique à Lausanne, pour demander au Conseil d’État une pleine indexation des salaires en 2023. Il aura fallu cinq manifestations pour que le gouvernement ouvre le dialogue. Voilà qui en dit long sur sa volonté et sa capacité d’écoute!Pour mémoire, la fortune de l’État de Vaud en 2023 se monte à 5,3 milliards. Elle a augmenté de 900 millions en trois ans. Comment justifier une indexation à 1,4%? Une des plus basses de Suisse.