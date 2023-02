Droit dans ses bottes et inflexible, le gouvernement Luisier répète qu’il ne négociera pas avec le personnel du secteur public et parapublic sur l’indexation, malgré la mobilisation grandissante. On peut s’étonner que ce nouveau Conseil d’État tourne le dos à la négociation et au partenariat social qui, dans le privé et le public, sont plutôt reconnus comme une force de notre Canton.

«En période d’inflation, un salaire qui n’est pas indexé, c’est un salaire qui diminue et une perte de pouvoir d’achat.»

Dans une situation où tout augmente - électricité, loyers, alimentation, primes d’assurance maladie - les socialistes défendent le droit à l’indexation pour l’ensemble des travailleuses et travailleurs dans le privé comme le public. En période d’inflation, un salaire qui n’est pas indexé, c’est un salaire qui diminue et une perte de pouvoir d’achat.

Le Conseil d’État a fixé l’indexation pour le personnel du secteur public et parapublic à 1.4%, alors que la hausse du coût de la vie se situe à 3% selon l’indice des prix à la consommation. Dans l’horlogerie ou l’hôtellerie-restauration, des solutions négociées ont abouti à des indexations moyennes de 3.5% ou 3%. Les classes de salaire inférieures du secteur public percevront une prime «vie chère» de 0.8%. Cette prime unique ne correspond pas à une hausse de salaire, n’est pas reconductible, ni assortie de cotisations aux assurances sociales et le parapublic en est privé.

En creux, la nouvelle majorité bourgeoise du Conseil d’État entretient l’idée que les «fonctionnaires» (un statut aboli depuis vingt ans avec la loi sur le personnel) seraient déjà bien assez favorisés et n’ont pas en plus à être pleinement indexés. En substance, cette idée revient à dépersonnaliser les femmes et les hommes qui, dans les soins, l’éducation, la sécurité et tant d’autres domaines, s’engagent jour après jour dans le service «au public».

Quand on met un visage sur les personnes qui incarnent ces métiers, le peuple y adhère, comme avec l’initiative pour des soins infirmiers forts plébiscitée en 2021 par deux tiers de la population vaudoise. En Valais, un gouvernement de centre droit a accordé la pleine indexation à son personnel et à celui du parapublic, une mesure saluée par les observateurs.

Des inégalités choquantes

Les infirmières en EMS ou le personnel auprès des personnes handicapées dans les établissements socio-éducatifs doivent se contenter d’une indexation à 1.4%, sans prime. C’est précisément dans le parapublic et dans le secteur des soins soumis à des horaires irréguliers et menacés par une pénurie de personnel que ces inégalités sont les plus choquantes. Sans aide du Canton - qui présente une situation financière confortable - la plupart des institutions du parapublic (subventionnées à 70%) n’ont pas les moyens d’assurer une pleine indexation.

Face aux défis du vieillissement de la population, des soins et de l’accompagnement aux personnes, il faudra nous montrer à la hauteur. Le gouvernement serait bien inspiré d’entendre ces préoccupations et d’ouvrir des négociations.

Jean Tschopp, Député PS, président de Groupe.

