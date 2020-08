Autriche – Indignation après des attaques contre la communauté juive Le représentant des juifs de Graz affirme avoir essuyé une attaque samedi soir, alors qu’une vitre du centre communautaire juif a aussi été brisée.

Le chancelier conservateur Sebastian Kurz a dit être «choqué», promettant une enquête efficace. KEYSTONE

Les institutions représentant les juifs d’Autriche vont faire l’objet d’une protection policière renforcée, a annoncé le gouvernement samedi soir. Une décision qui intervient après l’agression d’un responsable de cette communauté et des actes de vandalisme commis sur une synagogue.

Le représentant des juifs de la ville de Graz (sud-est) Elie Rosen affirme avoir essuyé une attaque samedi soir en arrivant devant les locaux de la communauté. «J’ai vu un homme à bicyclette avec une pierre à la main. Je lui ai demandé ce qu’il faisait. Et il s’est jeté sur moi en me frappant» a-t-il dit à l’agence de presse APA. Elie Rosen n’a pas été blessé, son attaquant a pris la fuite.

Une vitre du centre communautaire juif de Graz, la deuxième ville d’Autriche, a aussi été brisée par le jet d’éclats de béton et d’autres fenêtres ont été endommagées samedi soir. Et mercredi, des inconnus avaient inscrit des slogans en faveur de la cause palestinienne sur la façade de la synagogue.

Le double en cinq ans

«À Graz, nous avons toujours plus affaire à l’antisémitisme de gauche et anti-israélien», avait affirmé M. Rosen dans la presse autrichienne plus tôt dans la semaine. «Ma solidarité va à tous les juifs vivant en Autriche», a déclaré de son côté le président écologiste Alexander Van der Bellen sur Twitter samedi. Le chancelier conservateur Sebastian Kurz a dit lui être «choqué», promettant une enquête efficace.

Au total, 550 incidents antisémites en Autriche, dont près de la moitié attribués à des militants d’extrême droite, ont été signalés en 2019, un chiffre qui a doublé en cinq ans. Entre les 9 et 10 novembre 1938, la grande synagogue de Graz avait été détruite pendant la «nuit de cristal», le pogrom organisé par les nazis contre les juifs sous le Troisième Reich. En l’an 2000, une nouvelle synagogue à l’architecture moderne a ouvert ses portes sur les fondations de l’ancienne.

Avant la Deuxième Guerre mondiale, la communauté juive d’Autriche comptait 192’000 personnes, soit presque 4% de la population. Environ 8100 des 8,8 millions d’Autrichiens se réclament aujourd’hui de la religion juive, selon les dernières statistiques officielles, datant de 2018. La communauté juive de Graz compte 150 personnes.

ATS/NXP