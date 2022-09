États-Unis – Indignation après la mort d’un jeune Noir, tué dans son lit par un policier Donovan Lewis, un jeune noir américain de 20 ans, est mort mardi matin après avoir essuyé les tirs d’un policier alors qu’il se trouvait dans son lit.

La famille d’un jeune Américain noir tué par balle par la police alors qu’il était dans son lit va porter plainte, a indiqué vendredi à l’AFP son avocat, une affaire qui suscite la colère dans l’Ohio. Donovan Lewis, 20 ans, est décédé à l’aube mardi à Columbus, la capitale de cet État du nord-est américain.

Une vidéo provenant de la caméra-piéton d’un des agents, qui étaient munis d’un mandat d’arrêt, montre un policier accompagné d’un chien ouvrir la porte d’une chambre puis presque aussitôt tirer sur le jeune homme qui se trouvait dans un lit. Une enquête a été ouverte et le maire de Columbus, Andrew Ginther, a promis «une totale transparence» sur le «décès tragique de Donovan Lewis».

«La famille va porter plainte», ont indiqué les services de son avocat, Rex Elliott, sans plus de détails. Rex Elliott avait dénoncé dans un communiqué «un usage excessif et absolument inutile de la force». «Plan par plan, la vidéo (de la caméra-piéton) révèle la vérité: trois policiers blancs accompagnés d’un chien agressif de la brigade cynophile ont abattu de sang-froid un jeune de 20 ans non armé alors qu’il se relevait dans son lit conformément aux ordres de la police», avait-il affirmé.

Contactée par l’AFP, la police de Columbus n’était pas joignable dans l’immédiat. Sa cheffe, Elaine Bryant, citée par des médias, a affirmé que l’agent avait tiré au moment où Donovan Lewis semblait lever le bras et tenir quelque chose à la main. Seule une cigarette électronique a été retrouvée près de lui, a-t-elle indiqué. Des rassemblements sont prévus ce week-end à Columbus pour «soutenir la famille», «ouvrir une discussion sur la brutalité policière» et «exiger justice pour Donovan Lewis», a dit à l’AFP Ramon Obey II, de l’organisation J.U.S.T., qui milite pour la justice sociale.

Vendredi, des étudiants se sont réunis sur le campus de l’université de l’État de l’Ohio, scandant «Dites son nom: Donovan Lewis», selon des photos et des vidéos publiées sur Twitter. L’événement rappelle d’autres morts de personnes noires lors d’interactions avec la police, des drames qui ont déclenché un grand mouvement contre le racisme et les violences policières en 2020.

