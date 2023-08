Grosses voitures, grandes maisons, voyages fréquents en avion, consommation importante de biens et services, épargne investie dans des activités émettrices de CO₂: les riches polluent beaucoup. Alors, à l'heure où les conséquences du réchauffement climatique se font de plus en plus tangibles et l'écart entre les superriches et le reste de la population s’agrandit – le patrimoine des milliardaires a plus augmenté durant la pandémie de Covid-19 qu’au cours de la dernière décennie –, certains proposent de mettre la fortune des hauts revenus au service du climat.