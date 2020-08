Editorial – Ineos n’est pas un vendeur de rêves Patrick Oberli

Dimanche, le Lausanne-Sport a présenté ses champions à un millier de privilégiés dans le stade de la Pontaise, histoire d’entériner, avec confettis et trophée, une promotion en Super League dont le club s’était fait une obligation.

En d’autres temps, sans pandémie, probablement que l’effervescence aurait débordé dans la ville. Cela aurait été génial pour les fans, pour l’image, pour l’identification. Et pour la reconnaissance envers un groupe de joueurs qui a livré une saison que beaucoup de clubs, en Suisse, rêveraient de connaître. Dommage pour l’ambiance.

Néanmoins, cette absence de gueule de bois a l’avantage de permettre de garder la tête froide, de ne pas se bercer d’illusions et d’intégrer le fait que l’avenir du LS ne consistera pas, dans l'immédiat, à lutter avec les cadors de Super League. Le discours de Bob Ratcliffe, président du LS et garant des intérêts d’Ineos, est sans équivoque: il n’y aura pas de «gros investissements», malgré la puissance financière du propriétaire. Point barre. La période des dépenses, sourire béat sur les lèvres, qui a prévalu juste après le rachat du club fin 2017, est révolue. Elle restera comme une erreur de jeunesse, qui rappelle qu’argent et flonflon, même dans le foot, ne riment pas avec bonne gestion.

«La multinationale entend solidifier sa chaîne de production «foot», qui s’étend d’Abidjan à Nice en passant par Lausanne»

Comme tous les clubs ou presque, Ineos affirme désormais que l’avenir du LS sera de façonner de jeunes joueurs d’ici, mais aussi du monde entier. La multinationale entend solidifier sa chaîne de production «foot», qui s’étend, pour l’instant, d’Abidjan à Nice en passant par Lausanne. Un peu comme un horloger maîtrise chaque étape de fabrication de sa montre, de la matière première à la boutique de vente, en passant par le sous-traitant qui confectionne les mouvements.

La stratégie est terre à terre, aux antipodes des vendeurs de rêve qui, dans l’euphorie, ne proposent que du sable comme fondations. Certes, cette politique peu glamour n’est pas un gage de réussite sportive. Mais sa rationalité prépare – au moins – un terreau favorable à une éventuelle bonne surprise. À l’heure actuelle, c’est déjà beaucoup.