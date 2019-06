«Infantino a trop vomi sur la FIFA pour être crédible»

Durant plus de trois ans, Michel Platini s’était abstenu de juger Gianni Infantino, son ancien secrétaire général à l’UEFA, devenu président de la FIFA. Mais lundi à Paris le Français a rangé la langue de bois, remettant en cause la crédibilité du Suisse à son poste. «Quelle légitimité peut-on avoir quand on a vomi durant dix ans sur la FIFA?» a-t-il taclé lors d’une rencontre à Paris avec sept journaux européens, dont «24 heures»/«Tribune de Genève». À deux jours du Congrès de la FIFA qui se déroulera à Paris Expo de la Porte de Versailles et qui doit réélire Gianni Infantino pour un nouveau mandat, le retour médiatique de l’ex-président de l’UEFA est tonitruant. Quatre mois avant la fin de sa suspension, Michel Platini a aussi fait le point sur son combat pour mettre à jour le «complot» dont il est victime depuis 2015, sans dire si ces actions étaient le premier pas pour un retour dans le football.

«Mon histoire, c’est les «Dix petits nègres»

«Qui est dans le complot? J’ai quelques idées, mais c’est la justice qui doit le déterminer. Il y a beaucoup de choses qui se passent en ce moment en Suisse entre la FIFA, le Ministère public de la Confédération (ndlr: trois rencontres entre Gianni Infantino et Michael Lauber, procureur de la Confédération, ont été révélées par les médias) et tous ces juristes de la Commission d’éthique ou du Tribunal arbitral du sport (TAS), très proches les uns des autres. C’est pour cela que la justice doit faire son travail. Si ce sont des personnes du football? En Suisse, même des juristes sont dans le football. Mon histoire, c’est un peu les «Dix petits nègres» d’Agatha Christie. Tout le monde a mis son coup de couteau quand il le fallait pour que je ne sois pas président. Et je pense qu’il existe des liens entre les dix petits nègres. En France, j’ai indiqué les noms de témoins à la justice, mais je ne peux pas les donner ici.»

«La FIFA cherchait quelque chose contre moi»

«C’était en marge de ma dernière conférence de presse, à Monaco en 2015. Quelqu’un est venu me dire qu’à la FIFA «ils étaient en train de chercher quelque chose contre moi». Il m’a parlé du paiement de 2010. Cela ne m’a pas inquiété, car j’avais tout fait correctement, dont une déclaration au fisc. Mais cela n’a pas empêché le MPC d’ouvrir une enquête, suivi par la Commission d’éthique. Dès ce moment-là, même si je n’étais que témoin, j’étais mort. Des indices laissent penser que c’était le but du jeu pour cette famille de copains.»

«Je n’imagine pas qu’il aurait fait quelque chose contre moi»

«Que ce soit clair: à ce moment-là, Gianni Infantino, comme les autres, n’a rien fait pour moi. Il a pensé à sa campagne, car les élections étaient proches. J’étais en pâture et tout le monde, sauf moi et mes avocats, savait que je n’avais aucune chance. On m’a dit: «Tu reviendras dans quatre ans.» Avec le recul, j’ai fait une grossière erreur: celle de ne pas saisir un tribunal civil, quitte à faire éclater le système. […] Je ne sais pas ce que Gianni Infantino savait sur ce qui allait se passer. Mais aujourd’hui on me parle d’une rencontre avec Michael Lauber en juillet 2015 déjà (ndlr: jointe lundi, la FIFA, par son service de presse, a démenti catégoriquement toute rencontre en juillet 2015). Je n’imagine pas qu’avec tout ce que j’ai fait pour lui, Gianni Infantino ait pu faire quelque chose de négatif contre moi. Aussi, car il m’avait aidé à récolter de nombreuses lettres de soutien d’associations nationales pour ma candidature, je pensais qu’il attendait que je parte pour viser la présidence de l’UEFA. La dernière fois que je lui ai parlé, c’était à Athènes en 2016, quand j’ai quitté l’UEFA. […] Si je ne sais pas ce qu’il a fait en tant que candidat, je sais en revanche ce qu’il n’a pas fait en tant que président. Il aurait pu, par exemple, demander à la commission d’éthique de revoir le dossier, lorsque le MPC, en 2018, a confirmé officiellement que l’on ne me reprochait rien. Il ne l’a pas fait pour que je ne revienne pas?»

«Tirer les boules ne suffit pas»

«Quand, en 2015, Gianni Infantino est venu me voir avec Maria Angel Villar (ndlr: alors vice-président de l’UEFA) pour me dire qu’il se portait candidat, j’ai été surpris. Pourquoi? Parce qu’il n’en a pas la légitimité et qu’il n’est pas crédible. Comment quelqu’un qui a vomi sur la FIFA tous les jours durant dix ans peut-il se présenter à sa présidence? Ce n’est pas parce que tu as tiré les boules que tu es président de la FIFA. […] Pour moi, il n’est pas crédible comme président. Mais comme secrétaire général, il aurait été parfait. D’ailleurs, j’ai milité pour que, dans cette élection de 2016, il y ait une association Sheikh Salman (Bahreïn) à la présidence, avec Gianni Infantino comme secrétaire général. J’ai aussi été très surpris, car il était à l’origine de la réforme de la FIFA qui donnait beaucoup de pouvoir au secrétaire général. Je ne sais pas ce qui l’a fait changer d’avis. Peut-être qu’il a lu dans les journaux le montant des bonus du président!»

«Je ne sais pas ce que je ferai le 10 octobre»

«Le 10 octobre (ndlr: fin de sa suspension), je ne serai même pas content de ne plus être suspendu, car je ne me suis jamais senti banni. Pour le monde officiel du football, c’est vrai, je reviendrai en grâce. À moins que la FIFA ne trouve une loi qui stipule que les gens suspendus plus de trois ans ne peuvent plus se représenter. Je ferai quelque chose dans le football, mais je ne sais pas quoi. Ce n’est pas l’élément le plus important. Ce que je veux, c’est être blanchi. Aujourd’hui, c’est l’administration qui commande. Les fonctionnaires ont beaucoup d’argent à donner et des structures qui les protègent. Ils ont leur justice à eux et ils en profitent politiquement. Je voulais me présenter, parce que 150 présidents nationaux me soutenaient, alors que trois ou quatre administratifs voulaient me tuer. Ce sont eux qui ont gagné.» (24 heures)