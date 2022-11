Portrait du boss de la FIFA – Infantino, le garçon de Brigue devenu le grand méchant loup L’homme qui trône au sommet du football mondial a démarré tranquillement en Valais, à l’UEFA. Voici comment la carrière de Gianni Infantino a évolué. Thomas Schifferle

Le président de la FIFA, Gianni Infantino, s’adresse aux médias lors d’une réunion de la FIFA à Zurich, vendredi 14 octobre 2016. KEYSTONE/ENNIO LEANZA

Samedi dernier, c’était la veille de l’ouverture de la Coupe du monde de football au Qatar. La presse mondiale est réunie lorsque le président de la FIFA déclare: «Aujourd’hui, j’ai des sentiments forts. Aujourd’hui, je me sens qatari. Aujourd’hui, je me sens arabe. Aujourd’hui, je me sens africain. Aujourd’hui, je me sens gay. Aujourd’hui, je me sens handicapé. Aujourd’hui, je me sens travailleur immigré.»