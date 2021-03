Indice des prix – Inflation: comment les ménages ont modifié leur consommation La composition du panier type servant au calcul de l’inflation a profondément changé au cours des décennies pour coller au plus près de l’évolution des habitudes des consommateurs. Jean-Philippe Buchs

La composition du panier type servant au calcul de l’inflation a profondément changé au cours des décennies pour coller au plus près de l’évolution des habitudes des consommateurs. Getty Images

La crise sanitaire qui continue d’entraîner la fermeture temporaire des magasins non essentiels, des cafés-restaurants, etc., pousse les consommateurs à modifier leur comportement d’achats. Diverses études montrent que deux tendances clés se dégagent depuis le printemps 2020: une demande accrue pour les produits régionaux et pour les acquisitions de biens et services en ligne.

DR

Les retombées économiques de la pandémie se reflètent aussi dans le panier type servant à établir l’indice des prix à la consommation (IPC), autrement dit à calculer l’inflation. Comme tous les cinq ans, l’Office fédéral de la statistique (OFS) vient de procéder à une révision complète de son contenu. Témoin de la mobilité douce et de la société des loisirs, le vélo électrique y fait une apparition remarquée. De même, la lutte contre le coronavirus se lit dans l’intégration des masques hygiéniques jetables, désinfectants pour les mains et purificateurs d’air.