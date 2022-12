Sous le sapin de Noël – Inflation ou pas, les enfants ne seront pas privés de cadeaux Les Vaudois ne dépenseront pas moins pour leurs présents, estiment économistes et commerçants. Les parents continueront à combler leurs chérubins. Claude Beda

Sous le sapin, les enfants sont ceux qui ont les plus grandes chances d’être comblés. Le secteur du jouet est moins touché par le climat de consommation morose. KEYSTONE/Laurent Gilliéron

Les vitrines des magasins se sont colorées. Et les yeux des enfants brillent. Avec la hausse des prix et les incertitudes énergétiques, les Vaudois dépenseront-ils moins pour leurs cadeaux? Entre les aficionados de Noël, les prudents et les calculateurs à l’affût des seules bonnes affaires, la période des Fêtes, incertaine, réservera son lot de surprises. Une certitude: sous le sapin, les têtes blondes ont les plus grandes chances d’être comblées.